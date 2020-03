Oltre 7mila contagi in Lombardia, il governo valuta misure più stringenti

Oltre 7mila contagi. Questo l'ultimo aggiornamento relativo ai numeri dell'emergenza Coronavirus in Lombardia. A fare il punto della situazione mercoledì nel tardo pomeriggio è stato l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook.

"L'unico modo per fermare il virus è evitare di contagiare e di essere contagiati" ha ribadito Gallera "bisogna ridurre i contatti con altri persone e gli spostamenti al minimo indispensabile. Finalmente i lombradi e gli italiano stanno comprendendo che la battaglia riguarda tutti".

I numeri: 7.280 casi positivi in Lombardia

Ad oggi i casi positivi al Covid-19 in Lombardia sono 7.280. Lo scarto rispetto al numero fornito martedì è notevole ma, come ha spiegato lo stesso assessore Gallera, è dovuto solamente alle tempistiche diversificate di lavorazione dei tamponi nei vari laboratori. I dati processati nella giornata di martedì sono giunti solo oggi. Le persone affette da Coronavirus ricoverate in ospedale sono 3.852, di cui 560 in Terapia Intensiva. Dai dati disponibili risulta che il 38% dei ricoverati in terapia intensiva ha tra i 65-74 anni, il 20% ha più di +75, il 32% tra i 50 e i 64 anni mentre solo il 9% ha tra i 25 e i 49 anni e l'1% tra i 18-24 anni. Aumentano anche i pazienti dimessi anche se il dato definitivo ancora non è stato ufficializzato. Oltre seicento invece i decessi.

“In Regione Lombardia – ha garantito l’assessore - non c'è "nessuna linea guida per privilegiare alcuni malati rispetto ad altri. Il personale fa le valutazione sulle singole criticità dei pazienti. Il lavoro dei medici è teso a curare tutti i pazienti e non c'è un medico che non stia dando il massimo per offrire il meglio delle cure, e tutti sono impegnati al massimo”.

Coronavirus, l'aumento dei casi a Monza e Brianza

Data Casi in Brianza 4 marzo 2020 9 5 marzo 2020 19 6 marzo 2020 20 7 marzo 2020 61 8 marzo 2020 59 9 marzo 2020 64 10 marzo 2020 65 11 marzo 2020 85

Emergenza da Coronavirus: i dati provincia per provincia di martedì 10 marzo

Provincia Numero di casi Bergamo 1815 Brescia 1351 Como 77 Cremona 1061 Lecco 113 Lodi 1035 Mantova 137 Milano 925 Monza e Brianza 85 Pavia 403 Sondrio 13 Varese 75 In fase di definizione 190

In corso il confronto con il governo

Fermarsi per ripartire. Questa la richiesta che la Lombardia ha rivolto al governo, chiedendo la possibilità di adottare misure più stringenti per fermare la diffusione del contagio. Limitazioni che contemplano la chiusura dei negozi ad accezione di supermercati, farmacie e beni di prima necessità. "Abbiamo inviato al Governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus" ha spiegato mercoledì mattina Fontana. " Il documento - prosegue il governatore lombardo - contiene il dettaglio di quelle che sono le iniziative che consideriamo indifferibili sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e gia' comunicati ieri pomeriggio al Governo, nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni, oltre che all'Istituto Superiore di Sanita'". Nel tardo pomeriggio di mercoledì nessun provvedimento risulta ancora essere stato firmato ma è in corso il confronto con il governo.