Gran Premio di Monza, tutti i numeri di un'edizione da record

Oltre 200mila tifosi a Monza, 40mila passeggeri sulle navette predisposte per l’evento, quasi 10mila auto nei parcheggi allestiti per la gara e 257 agenti di polizia locale. Questi i numeri da record dell’edizione numero 90 del Gran Premio d’Italia.

E’ stato presentato lunedì a Monza, nella sede del palazzo municipale, il bilancio della tre giorni del Gran Premio d’Italia. Presenti, oltre al Sindaco Dario Allevi e gli Assessori Andrea Arbizzoni, Massimiliano Longo e Federico Arena, il Prefetto Patrizia Palmisani, il Questore Michele Davide Sinigaglia, il Comandante dei Carabinieri Simone Pacioni, il Comandante della Guardia di Finanza Aldo Noceti, il Comandante dei Vigili del Fuoco Claudio Giacalone e il Comandante della Polizia Locale Pietro Curcio. Al tavolo anche il Presidente di SIAS Giuseppe Redaelli e il Presidente di ACI Milano Geronimo La Russa.

“La Ferrari sul gradino più alto del podio e i numeri da record di questa 90esima edizione fanno del Gran Premio 2019 uno di quelli da ricordare – commenta il Sindaco Dario Allevi – E’ inutile: Uno spettacolo così ce l’abbiamo solo noi qui a Monza, anche grazie al tempio della velocità che ci rende famosi in tutto il mondo!”.

Viabilità e Trasporti

Mentre all’ingresso si sono registrati alcuni accodamenti anche a causa della pioggia che è caduta in abbondanza fin dalla notte tra sabato e domenica, le operazioni di deflusso degli spettatori sono state smaltite dopo le 19.00 senza particolari disagi se non qualche coda alla stazione ferroviaria in attesa dei treni speciali. Ha funzionato il piano straordinario della mobilità, ormai consolidato per i grandi eventi in città, predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con gli uffici del Comune. I cinque maxi parcheggi hanno accolto circa 9500 veicoli nella tre giorni, mentre molti tifosi hanno scelto di raggiungere l’Autodromo con i mezzi pubblici. In particolare, dal venerdì alla domenica, le linee di navette speciali predisposte in città hanno movimentato 40.000 passeggeri, di cui 22.000 solo sulla linea nera, il collegamento diretto da e per la stazione ferroviaria.

Multe e traffico

257 gli agenti di polizia locale in servizio complessivamente nella tre giorni, che hanno effettuato servizi per 2691 ore complessive. Come ogni anno in ausilio agli operatori monzesi sono arrivati rinforzi dalle Province di Milano, Varese, Cremona e Lodi per un totale di 10 altri Comuni coinvolti. Da segnalare 53 multe per soste non autorizzate sul verde pubblico, 14 sequestri, 31 ispezioni e 17 infrazioni elevate dagli operatori. Ha inciso sul deflusso delle auto un incidente nel tunnel di viale Lombardia che ha coinvolto sei veicoli e comportato 4 feriti: nonostante ciò dopo le 19.00 il traffico è tornato regolare e l’uscita dei tifosi dalla città si è completato senza ulteriori intoppi.

Raccolta rifiuti

Termineranno nelle prossime ore le operazioni di raccolta straordinaria rifiuti all’interno del Parco e in città. 128 le tonnellate di rifiuti indifferenziati stimate tra città e Autodromo, 6,6 di carta e cartone e 1,7 di imballaggi di plastica. Impegnati da mercoledì a domenica circa 100 addetti e 78 mezzi per la raccolta. 19 le Guardie Ecologiche volontarie del Comune in servizio nella tre-giorni, distribuite su turni per un totale di 280 ore di servizio.

Monza Fuori GP: i numeri

Nonostante il meteo non sempre clemente, hanno riscosso un ottimo successo gli appuntamenti organizzati in città e inseriti nel programma del MonzaFuoriGP, che ha fatto registrare almeno 140.000 presenze nelle quattro giornate distribuite fra le 45 iniziative realizzate tra concerti, incontri ed eventi pubblici. Da segnalare, in particolare, le 8000 persone stimate in piazza Trento e Trieste venerdì sera, le 26.000 di sabato e le 8000 di domenica.

“Settimana record per la manifestazione motoristica più importante d’Italia – ha sottolineato in chiusura il presidente dell’Automobile Club Milano avv. Geronimo la Russa - Settimana speciale per l’Automobile Club Milano che questa manifestazione l’ha creata e poi sviluppata – costruendo nel 1922 a tempo di record in 90 giorni il Tempio della Velocità – accompagnandola fino alla sua 90^ edizione”.