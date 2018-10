Ecco la nuova casa dell'acqua in via Paisiello a Monza

Il quartiere di San Rocco ha la sua casetta dell'acqua alla spina. Si trova all’interno del parcheggio di via Paisiello, una delle arterie principali dell’agglomerato urbano nel cui perimetro ha sede BrianzAcque con il suo depuratore. Martedì mattina, mentre era in corso il mercato, si è svolta l’inaugurazione alla presenza del presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci, del sindaco, Dario Allevi e dell’assessore allo sviluppo del territorio, all’urbanistica e all’ambiente, Martina Sassoli.



Per Monza si tratta del quinto chiosco idrico. Entro la fine dell’anno, se ne aggiungerà un sesto in via Pelletier, in zona Frisi. Gli altri distributori idrici sono attivi in via Cremona, Debussy, Iseo e Maroncelli .

"Questa casetta ha un valore del tutto particolare — Ha sottolineato il Presidente a Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci —. Perché al di là delle funzioni di servizio, rappresenta simbolicamente una sorta di risarcimento nei confronti dei cittadini di san Rocco, che per anni, hanno sopportato il disagio dei miasmi dell’impianto di depurazione".

"La casetta dell’acqua aperta in via Paisiello – hanno evidenziato il sindaco di Monza, Dario Allevi e l’assessore allo sviluppo del territorio, all’urbanistica e all’ambiente, Martina Sassoli - è un nuovo importante tassello che arricchisce l’offerta di BrianzAcque in città: un servizio molto apprezzato di acqua pubblica, buona e sempre controllata, che vorremmo portare anche nelle nostre scuole come buona pratica di sostenibilità e di risparmio".

Disponibile nelle versioni liscia e gassata, refrigerata e a temperatura ambiente, la risorsa idrica dei self service di BrianzAcque costa di 5 centesimi al litro. Per effettuare il prelievo è necessario munirsi di una tessera acquistabile allo sportello utenti di BrianzAcque, in via Cremona 4, al cui interno è presente una stazione di distribuzione e di ricarica. Per agevolare i cittadini, a breve, ne verrà installata un’altra al Centro Civico di via D’Annunzio, proprio a San Rocco.