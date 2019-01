Riapre il parco di Villa Camperio a Villasanta: ecco il nuovo parco giochi per i bimbi

Hanno riaperto nella giornata di giovedì 3 dicembre i giardini di Villa Camperio a Villasanta dove è stato allestito un parco giochi inclusivo con giostre dedicate anche ai bambini con disabilità.

L'impianto è stato finanziato in parte da Regione Lombardia all'interno di un bando ad hoc dove sono stati individuati e premiati 83 progetti. Il parco di Villasanta, nello specifico, si era piazzato al 22esimo posto e aveva ottenuto un finanziamento di 25mila euro. L’investimento totale, come si legge in un comunicato diramato dal municipio, è stato di 45mila euro; gli altri 20mila erano stati reperiti dall’Amministrazione Comunale.

Il nuovo parco giochi

Il nuovo parco giochi ha sostituito quasi interamente quello preesistente, sia nella pavimentazione che nelle attrezzature. I giochi sono disposti in modo da consentire l’attività insieme e in sicurezza di bambini normodotati e bambini con disabilità (sei su otto sono adatti anche a bimbi disabili). Inoltre sono stati selezionati per interessare fasce d’età differenti.

Nel dettaglio il parco dispone di: una torretta con parete di arrampicata, pannello ludico e scivolo; un altalena a due posti di differenti conformazioni; un’altalena a due posti con sedili a tavoletta; due giochi a molla; una giostra con piattaforma girevole; un gioco con tubi parlanti; un pannello ludico. La pavimentazione è in gomma colata con proprietà anti-trauma.

Il commento del sindaco

"Trovo che questo sia per un sindaco e per i suoi concittadini il modo migliore di iniziare l’anno nuovo — ha dichiarato il sindaco Luca Ornago —. Ripaga ampiamente il disagio della chiusura che si è resa necessaria per eseguire i lavori. Rivolgo a tutti i bambini un caloroso invito a testare il nuovo impianto: attendiamo il loro qualificato parere”.