Gomme da neve e catene, scatta l'obbligo: le strade coinvolte a Monza e in Brianza

Scatterà giovedì 15 novembre l'obbligo di dotare la propria auto di pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve. La normativa prevede la sostituzione delle gomme estive con pneumatici omologati M+S (mud+snow) dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019, con un periodo di tolleranza di un mese. Lo smontaggio delle gomme invernali per tornare a quelle estive è dunque previsto dal 15 aprile al 15 maggio.

Obbligo gomme invernali: cosa si rischia

Chi viene sorpreso con gli pneumatici non in regola rischia una sanzione di 41 euro (se la contravvenzione avviene in un centro abitato), 84 euro fuori dai centri abitati e può arrivare ad un massimo di 318 euro. Se la multa viene poi pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.

Alla multa si aggiunge la sanzione accessoria con la decurtazione di 3 punti della patente e le forze dell’ordine hanno inoltre la facoltà di intimare il fermo del veicolo finché non verrà munito di dispositivi antisdrucciolevoli.

Obbligo di Catene a Bordo: tutte le strade di Monza e della Brianza

- S.P. 102 “Giussano - Fornaci” nei Comuni di Briosco e Giussano dal km. 1+100 al km 2+550

- S.P. 135 “Arcore - Seregno” (tronco Arcore – Albiate) nei comuni di Albiate e Triuggio dal km. 6+050 al km 7+250

- S.P. 154 “Lesmo - Besana Brianza” in Comune di Besana Brianza dal km 3+130 al km 4+280

- S.P. 6 “Monza - Carate Brianza - dir per Besana Brianza” in Comune di Besana Brianza dal km 30+700 al km 32+390

- S.P. 155 “ Carate Brianza - Veduggio” in Comune di Veduggio con Colzano dal km 7+350 al km 8+900

- S.P. 174 Dir.“ Lazzate - Meda Dir per Mariano” in Comune di Lentate sul Seveso dal km 0+045 al km 0+506

- S.P. 177 “Bellusco - Gerno” in Comune di Camparada dal km 11+710 al km 12+280

- S.P. 7 “ Villasanta - Lesmo” in Comune di Lesmo dal km 2+250 al km 3+025.

Gomme invernali: come riconoscerle

Le gomme invernali hanno una mescola speciale, tasselli con incavi più profondi e lamelle poste sul battistrada studiate per avere più aderenza al manto stradale. Le caratteristiche dello pneumatico sono identificabili, in modo chiaro, mediante informazioni presenti sul fianco e sono individuabili dalla marcatura M+S (Mud+Snow, Fango + Neve) o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”. Se si dovesse optare per gli pneumatici "4stagioni" durante la stagione invernale, assicurarsi che sul loro fianco sia presente il marchio "M+S" (dall'inglese Mud+Snow, ossia Fango+Neve).