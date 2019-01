È ufficiale, le Olimpiadi (della polizia) saranno in Lombardia: tutto pronto per "Milan2019"

Non saranno le Olimpiadi "vere" - per le quali la Lombardia è comunque pienamente in corsa in vista dell'edizione invernale del 2026 -, ma sono pur sempre giochi internazionali con atleti in arrivo da tutto il mondo.

Parleranno lombardo i prossimi "World Police Games”, le Olimpiadi della Polizia Municipale giunte alla loro terza edizione che approderanno per la prima volta in un paese europeo.

Tre le sedi scelte per l'evento: Lodi, Monza e Sesto San Giovanni. Ai giochi parteciperanno circa ottocento atleti provenienti da sessanta paesi diversi che si sfideranno in tiro dinamico/shooting, podismo, nuoto, ciclismo, arti marziali.

A Sesto San Giovanni si terranno le gare di arti marziali - appuntamento al Palasesto dal 22 settembre - e la cerimonia di chiusura dell’evento, prevista per il 25 settembre.



"E' motivo di orgoglio essere una delle sedi di questa importante manifestazione sportiva - il commento dell sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano - che intende promuovere e incoraggiare lo sport all'interno di tutte le forze di polizia in tutti i continenti del mondo, approfondendo la conoscenza della cultura dei diversi paesi. L'obiettivo è anche quello di far comprendere, ancora di più, il contributo quotidiano delle forze dell'ordine sul territorio".

"Vista la rilevanza di questo evento - le parole di Maurizio Torresani, Assessore al Marketing Territoriale - abbiamo pensato di aggiungere una serie di iniziative coinvolgendo la nostra Polizia Locale e le altre forze dell'ordine. Sarà una settimana in cui Sesto San Giovanni sarà protagonista nello sport insieme alle forze di polizia. Sesto continua a dimostrare la sua caratura internazionale".

A Sesto, in concomitanza con le Olimpiadi, ci saranno mostre di veicoli storici, sfilate di pattuglie cinofili e cavalli delle forze di polizia, dimostrazioni di arti marziali e di difesa personale. Saranno inoltre promossi corsi di sicurezza stradale per i ragazzi e verrà organizzata una fiera espositiva di strumentazioni e attrezzature per le forze di polizia oltre a meeting e conferenze legate agli operatori.

Foto - La locandina dell'evento