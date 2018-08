Operazione antispaccio: l'ufficio del sindaco si trasferisce al Parco delle Groane

"Signor Prefetto, abbiamo dimostrato che con presidi fissi l'enorme problema è risolvibile!". Queste le parole di Dante Cattaneo, il sindaco di Ceriano Laghetto, che ha deciso di trasferire simbolicamente i propri uffici presso la stazione ferroviaria Ceriano-Groane e nei boschi del Parco delle Groane per tre giorni, proprio nel bel mezzo di agosto.

'Ferragosto Antispaccio' è il nome dell'operazione che ha visto protagonista il primo cittadino della località brianzola, come negli anni scorsi animato dal motto 'mettiamoci la faccia'. Il programma ha previsto la pulizia del bosco e un presidio per contrastare la presenza di tossici e spacciatori. All'iniziativa hanno preso parte anche i sindaci di Senago e Cogliate, Magda Beretta e Andrea Basilico, "tutti uniti per riprendere il bellissimo Parco", come si legge in post pubblicato su Facebook da Cattaneo.