Vimercate, un nuovo palazzetto dello sport "all'Omni": arrivano tre milioni dalla Regione

Vimercate avrà il suo palazzetto dello sport: è ufficiale. Nei giorni scorsi regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria per gli interventi di edilizia scolastica e Vimercate ha ricevuto un finanziamento di oltre tre milioni e 100mila euro a fondo perduto per l'impianto che verrà costruito nell'Omnicomprensivo. Il finanziamento, come reso noto dal comune con una nota, coprirà l'80% dei costi di realizzazione, poco meno di 4 milioni di euro.

Soddisfatto il primo cittadino Francesco Sartini: "È un primo importante traguardo che premia la volontà di collaborazione tra comune e provincia e conferma la validità del progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area sportiva all'interno del complesso dell'Omnicomprensivo — ha chiosato —. Desidero ringraziare i tecnici ed il presidente della provincia, i dirigenti scolastici e il personale tecnico del Comune di Vimercate che ha creduto in questo progetto permettendoci di classificarci per il finanziamento, dimostrando che si riesce a creare prospettive nuove per affrontare problemi che aspettano risposte da tempo"