Panettone, ecco dove trovare il dolce della tradizione a Monza e in Brianza

L'impasto morbido e profumato di canditi che sa subito di festa e di Natale. Il Panettone - il re della tavola natalizia - coinvolge 150 imprese diffuse tra Milano, Monza Brianza Lodi impegnate a seguire la ricetta tradizionale del “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese”, indicata dalla Camera di commercio.

“Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” è il logo promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme a Confcommercio Milano con l’Associazione Panificatori di Milano e Province, Assofood del Coordinamento della Filiera Agroalimentare, Epam, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi e Associazione dei Consumatori, per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo.

Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato secondo un regolamento tecnico, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale.

Il Panettone Tipico della Tradizione Artigiana

Il panettone per essere certificato dal logo deve avere:

Non meno del 20 % in peso sul prodotto di uvetta sultanina

Scorze di Arancia Candite e Cedro Candito sull’Impasto

Non meno del 10 % in peso di burro sull’impasto

Non avere ingredienti OGM

La Farina di produzione Selezionata.

Non può essere venduto oltre 30 giorni dalla data di produzione

Ingredienti: Acqua, farina (Proveniente da produttori riconosciuti dal Comitato), zucchero, uova fresche e/o tuorli pastorizzati e/o tuorli congelati, latte pastorizzato e/o latte UHT e/o latte condensato e/o latti fermentati e/o yogurt, burro di cacao, burro e/o burro anidro, uvetta sultanina, scorze di arancia candite, cedro candito (Calibro minimo 8 x 8), lievito naturale, sale.

Dove trovare il Panettone della Tradizione in Brianza

I DULS DE SANT BIOEUS • Via Volta 3, Monza

PANE E TULIPANI • Via Cairoli 8, Monza • Via Appiani 25, Monza • Via Volturno 37, Monza

PASTICCERIA OLMEA • Via Vittorio Veneto 20, Monza

LA BOTTEGA DEI DOLCI DI TRABATTONI VALENTINA • Via San Vitale 125, Seregno

PAN TRAMVAI • Via Carroccio 46, Seregno

ARTE DEL DOLCE • Via V. Monti 12, Seregno

PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA CASTANO • Piazza Cuzzi 3, Besana in Brianza

PASTICCERIA BORROMEO • Via Borromeo 29, Cesano Maderno

PASTICCERIA CAROZZI •Via Giuseppe Mazzini 1, Muggiò

PASTICCERIA BAR ARTIGIANALE NAVA • Via Amundsen 8, Monza

PASTICCERIA SAN ROCCO • Via Settembrini 21, Lissone

PASTICCERIA SALA • Via Manzoni 30, Lissone

VIVI IL DOLCE • Via Tagliabue 208, Desio

IL FORNAIO DI VIA GALILEI • Via Galileo Galilei 6, Nova Milanese

I numeri del settore

Secondo i dati della Camera di commercio, il comparto offre lavoro a oltre 25 mila addetti, +9,8% in dieci anni, in quasi 5 mila imprese attive. Un business, quello dolciario, che nella regione supera i 2 miliardi all’anno. Prima Milano con 1.844 imprese, + 5% in cinque anni e 9.312 addetti, + 8,8%, seguita da Brescia con 647 imprese e 3.075 addetti, questi ultimi in crescita del 5% in cinque anni, Bergamo con 537 imprese e 2.485 addetti (+9%), Monza con 347 imprese e 1.396 addetti (+6,6%), Varese con 336 imprese e 2.217 addetti (+5%). A Lodi ci sono 32 imprese e 329 addetti.