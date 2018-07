Cesano Maderno, i parcometri vanno in vacanza: ad agosto si parcheggia gratis

Per tutto il mese di agosto a Cesano Maderno si parcheggia negli stalli blu senza pagare. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha sospeso per tutto il mese il pagamento per la sosta nelle strisce blu: "Una scelta — spiegano dal municipio — determinata dal venir meno dell'esigenza di rotazione delle auto in sosta, stante le ridotte presenze in Città".

Parcometri in vacanza dunque durante il periodo feriale e una possibilità in più, per chi rimane a Cesano, per muoversi e sostare più comodamente senza l'onere del ticket.