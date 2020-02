Vento forte a Monza: parco, viale Cavriga e cimiteri chiusi martedì

Allerta per vento forte a Monza e in Brianza. Dopo la comunicazione dell'avviso di criticità moderata (codice arancione) per la giornata di martedì 4 febbraio diramato dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, il comune di Monza ha disposto la chiusura del parco e dei cimiteri cittadini.

Parco e cimiteri chiusi

Dal palazzo comunale rendono noto che a causa del forte vento è stata disposta la chiusura dei cimiteri cittadini e del Parco compreso viale Cavriga, e dei Giardini reali dalle ore 11.30 di martedì 4 febbraio fino al persistere dello stato di pericolo. "La decisione" - si legge nella comunicazione - "è stata presa per motivi di pubblica incolumità legati alla possibile caduta di rami ed alberi, anche lungo le strade asfaltate​".

Le previsioni del tempo

Sulla Lombardia è prevista una prima fase acuta tra la mattinata e il primo pomeriggio di domani 04/02, con ventilazione prevalentemente da ovest nei bassi strati e contributo favonico solo parziale, in presenza di nevicate sulle Alpi orientali. Dopo una irregolare attenuazione dei venti nella serata del 04/02 e nella notte successiva, il flusso si orienterà da nordovest con un nuovo rinforzo dei venti sulla Lombardia fino al primo pomeriggio di mercoledì 05/02. Poi si avrà lo spostamento graduale della perturbazione verso est, con correnti settentrionali secche e di debole intensità. Tutto l'evento sarà accompagnato in alta quota da venti forti o molto forti diffusi su tutta la regione (70-110 km/h oltre 2500-3000 metri slm).