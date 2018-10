Un parco giochi senza barriere: ecco il progetto del comune di Villasanta

Regione Lombardia finanzierà il parco giochi inclusivo dei giardini Camperio con 25mila euro. Il progetto del comune di Villasanta ha infatti ottenuto il via libera del Pirellone all’interno di un bando ad hoc, piazzandosi al 22esimo posto su 83 progetti dello stesso genere. L’investimento totale è di 45mila euro (20mila sono già stati reperiti dall’amministrazione comunale). I lavori termineranno entro Natale.

Lo scopo del progetto è di riqualificare completamente l’area giochi, dalla pavimentazione alle attrezzature. I giochi saranno disposti in modo da consentire l’attività insieme e in sicurezza di bambini normodotati e bambini con disabilità (sei su otto sono adatti anche a bimbi disabili). Inoltre sono stati selezionati per interessare fasce d’età differenti.

Nel dettaglio il progetto prevede: una torretta con parete di arrampicata, pannello ludico e scivolo; un altalena a due posti di differenti conformazioni; un’altalena a due posti con sedili a tavoletta; due giochi a molla; una giostra con piattaforma girevole; un gioco con tubi parlanti; un pannello ludico. La pavimentazione è in gomma colata con proprietà anti-trauma.