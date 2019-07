Cambio al vertice in comune a Monza, il segretario comunale Criscuolo andrà a Genova

Cambio al vertice per il comune di Monza. il segretario comunale e direttore generale del municipio, Pasquale Criscuolo, dalla fine di luglio prenderà servizio nella città di Genova, lasciando l’incarico assunto a Monza nel 2017: "Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un professionista di grande qualità, che in questi quasi due anni ci ha accompagnati in un percorso amministrativo faticoso, ma entusiasmante. Per questo sono certo che saprà affrontare la nuova avventura con la stessa determinazione e passione che abbiamo apprezzato qui", ha commentato il sindaco Dario Allevi.



Assunto l’incarico a Monza nell’ottobre 2017, Criscuolo si era ritrovato sulla scrivania il dossier della riorganizzazione dell’Ente, una macchina amministrativa che conta circa 900 dipendenti. "Il direttore generale ha seguito in prima persona anche le grandi progettualità degli accordi di programma e l’iter di prolungamento della metropolitana M5, dove ha giocato un ruolo centrale – precisa il sindaco – Se oggi vediamo il traguardo più vicino è anche merito delle sue capacità manageriali e della sua determinazione".

"Adesso il nostro obiettivo è trovare il miglior sostituto possibile", conclude il sindaco. Nell’attesa l’incarico sarà attribuito temporaneamente (per un periodo massimo di quattro mesi) ai due Vicesegretari, Paola Brambilla e Michele Siciliano.

Subito dopo l’estate l’amministrazione comunale, attraverso l’agenzia dei segretari, procederà con l’avviso pubblico. Al termine il sindaco avvierà la procedura di selezione che potrebbe concludersi tra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre.