Pirovano sci, 'l'università della montagna' dove i milanesi sciano in estate

Nell'immaginario comune dei milanesi, e non solo, lo sci è associato all'inverno e a discese più o meno adrenaliniche. Ma a Pirovano, la scuola che si è guadagnata l'appellativo di 'università dello sci', questo sport è attivo e viene praticato esclusivamente in estate e autunno. Il passo dello Stelvio, infatti, è agibile solo da fine maggio a inizio novembre.

I campi da sci di Pirovano si trovano a 3450 metri, mentre l'albergo che fa parte della scuola è situato a 2760 metri. "Sembra di essere sul tetto del mondo - racconta la referente Sonia Gusmeroli -. Quando sono arrivata qui per la prima volta molti anni fa sono rimasta molto colpita. Il candore della neve contrasta con l'azzurro deciso del cielo e il tutto è pervaso da una luce intensa".

Sci, escursioni e ciclismo

Fondata da Giuseppe Pirovano – che si era guadagnato il soprannome di “Roi des glaciers” -, valente guida alpina bergamasca, insieme con la moglie Giuliana Boerchio, giornalista e imprenditrice pavese grintosa e lungimirante, la scuola Pirovano nasce alla fine degli anni '40 e diventa celebre per la sua capacità di tenere fede al rigore nell'insegnamento, che impartisce con serietà, affidabilità e passione. Ad essere proposti qui sono corsi di tutti i livelli, sia per amatori che per professionisti, inclusi quelli 'baby', per bambini dai cinque anni in su. Oltre alle lezioni collettive, poi, è possibile seguire anche programmi di allenamento individuali con i qualificati istruttori messi a disposizione.

"Lo Stelvio ha come elemento principale la neve ma è anche al centro del parco nazionale omonimo - precisa Gusmeroli -. Quindi oltre allo sci è anche possibile prendere parte a escursioni seguendo i sentieri e ammirare bellissimi paesaggi". Per i milanesi che decidessero di visitare il passo dello Stelvio, quindi, sono tante le 'attività verdi' proposte, dal trekking alla mountain bike: il luogo è infatti meta amatissima dai ciclisti, anche professionisti, che qui si allenano in quota.

Comfort e attività per tutti

Pirovano non è soltanto una scuola di sci e snow board, ma anche una struttura alberghiera che offre formule di soggiorno complete, con pernottamento e lezioni. Quest'anno l'hotel aprirà il 31 maggio e rimarrà prenotabile fino al 4 novembre; gli impianti sciistici, invece, saranno accessibili dal 1° giugno.

L'albergo risale agli anni '70 ed è ricco di strutture e servizi per coccolare i propri ospiti, dalla palestra alla sauna, dalla sala idromassaggio a quella proiezioni, passando per l'animazione e la piscina. Oltre allo sci e alle uscite con guide alpine, agli ospiti vengono proposti anche programmi olistici, di yoga e cromoterapia. In determinati periodi (che nel 2019 vanno dal 9 giungo al 7 luglio), inoltre, l'hotel ospita dei campi estivi rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, di cui la struttura si fa carico, offrendo sorveglianza e animazione. Da quest'anno Pirovano gestisce anche otto appartamenti per soggiorni brevi a Bormio, novità che permette alla struttura di avere una continuità tra estate e inverno.