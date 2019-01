Piscina di Vimercate, qualcosa si muove: forse la riapertura nel 2021

È ancora chiusa la piscina di Vimercate, ma qualcosa si muove. L'amministrazione comunale guidata da Francesco Sartini, con una delibera targata 28 dicembre, ha individuato Lombardia Nuoto come potenziale promotore del progetto di riqualificazione. Potenziale, non certo: la certezza, infatti, ci sarà dopo i sopralluoghi della società nelle aree della piscina.

Le vasche interne della piscina e gli spazi interni dovranno essere ristrutturati e se tutto andrà secondo il cronoprogramma la struttura di via Degli Atleti potrà riaprire entro due anni; tradotto? Per l'inizio del 2021. Nelle prossime settimane si passerà alla fase progettuale: Lombardia Nuoto avrà il compito di disegnare il progetto definitivo sulla base della proposta presentata. Successivamente il documento finirà a bando e qualora Lombardia Nuoto non vincesse dovrà essere rimborsata delle spese di progettazione.

"Stiamo procedendo sul percorso che abbiamo avviato con coraggio e che porterà l'impianto del centro natatorio a una piena e definitiva funzionalità in tempi ragionevoli, dopo che per vent'anni ha accolto gli utenti senza che nessuno si preoccupasse delle necessarie verifiche di sicurezza — ha dichiarato il sindaco di Vimercate Francesco Sartini —. Sappiamo che ci saranno disagi da sopportare e lavoreremo con impegno perché siano limitati nel tempo e soprattutto ripagati da un risultato all'altezza della nostro città. Per questo cercheremo il confronto con gli utenti nello sviluppo dei dettagli del progetto del futuro centro natatorio, al cui disegno è chiamata Lombardia Nuoto".