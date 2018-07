Ospedale di Desio, aperto l'ambulatorio di pneumologia: da settembre più attività

Un nuovo ambulatorio per far sì che chi risiede vicino all’ospedale di Desio possa ricevere tutte le indicazioni necessarie nell’ambito della pneumologia senza doversi recare all’ospedale San Gerardo. La Asst di Monza segna così un ulteriore passo avanti nel prendersi cura dei pazienti, andando incontro alle esigenze del proprio bacino di utenza, risparmiando ai degenti gli spostamenti in ambulanza da un presidio all’altro per le consulenze.

All’ospedale di Desio è aperto da qualche settimana l’ambulatorio di pneumologia ad indirizzo Chirurgia toracica che potrebbe essere ulteriormente potenziato in base alle necessità. Dall’ospedale di Monza si sposterà a Desio un professionista dello staff dell’unità operativa di chirurgia toracica per visite o consulenze sia in ambulatorio sia al telefono per dare consigli o indirizzare per la prenotazione di esami o visite di approfondimento.

“Con questo nuovo ambulatorio offriamo servizi e professionalità che si ricompongono intorno al bisogno della persona – sottolinea Matteo Stocco, direttore generale della Asst di Monza - ottimizzando le risorse tra i due ospedali al fine di aumentare la produttività, utilizzando al massimo il potenziale degli impianti e dei nostri professionisti”.

“A settembre – aggiunge il dottor Marco Scarci, direttore dell’unità operativa – stiamo valutando di spostare una parte della Chirurgia toracica presso il presidio di Desio per raggiungere risultati eccellenti in entrambi i nosocomi”.

L’ambulatorio si trova al piano terra, stanze numero 18-19. Per prenotare basta rivolgersi al Cup. Ad ogni seduta vengono presi in carico circa quindici pazienti.