In Brianza ecco la Porsche in versione carro funebre per i funerali di lusso

Prima il funerale solidale contro la crisi, poi lo sconto per il Black Friday, ora perfino "l'ultimo viaggio" in Porsche. Non manca certo l'originalità al Centro Servizi Funebri "Valle San Martino" di Calolziocorte. L'impresa guidata da Marco Sana ha postato su Facebook le immagini (qui riprese) del nuovo servizio che presto garantiranno ai clienti che ne faranno richiesta. Rispetto alle iniziative precedenti, il trasporto della bara in Porsche sarà però ben più oneroso, visto il costo del noleggio dell'auto di lusso, non per tutte le tasche. La notizia è stata riportata da LeccoToday.

"Il mezzo che presto metteremo a disposizione per il trasporto funebre sarà una Porsche Panamera modello AP6.3 da 550 Cavalli - spiega Marco Sana - Di recente, come già fanno altre prestigiose Case automobilistiche, anche la Porsche ha realizzato veicoli per il trasporto dei defunti. Noi, come CSF Val San Martino, ci siamo subito informati in merito e credo saremo i primi in provincia di Lecco a proporre questo servizio".

Anche in questo caso l'impresa funebre calolziese richiamerà senza dubbio l'attenzione, come era già accaduto per i funerali scontati contro la crisi promossi con tanto di volantini porta a porta. L’aspetto pubblicitario e comunicativo caratterizza anche altre iniziative del CSF Val San Martino. Sulla pagina facebook dell’attività scorrono inoltre foto ironiche, come quelle che prendono in giro la politica per i suoi cronici ritardi, piuttosto che i post di denuncia su problemi sentiti dai calolziesi come le buche pericolose lungo le strade. In città, parlando con leggerezza della morte, c’è chi ha storto il naso e chi invece ha apprezzato la sagacia e l’originalità del messaggio.

"Parlare della morte per alcuni è ancora tabù - aggiunge Marco Sana - in tanti però apprezzano la nostra capacità di comunicare e più in generale i nostri servizi, innovativi e attenti a ogni esigenza. Ovviamente, non vogliamo mai mancare di rispetto alla sensibilità di nessuno". Chissà come verrà ora accolta l'iniziativa dei funerali con la Porsche? Chi vivrà - è il caso di dirlo - vedrà.