Trova un portafogli con 3mila euro a terra: rintraccia il proprietario e glielo riconsegna

Ha trovato un portafogli gonfio di soldi a terra e non ci ha pensato due volte: lo ha raccolto, ha rintracciato il proprietario e gli ha restituito tutta la somma. È successo nella mattinata di mercoledì 30 gennaio a in piazza della Pace a Concorezzo, protagonista del fatto un pensionato di 74 anni, come riportato sul Giornale di Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30 quando l'uomo ha visto il portafogli a terra: lo ha raccolto e si è diretto al bar della piazza e, insieme agli amici è riuscito a rintracciare il proprietario.

Quando ci ha raggiunto al bar ha voluto ringraziarmi donandomi cinquanta euro: io non li avrei presi, non mi sembrava di aver fatto nessun gesto straordinario — ha spiegato al Giornale di Monza —. Lui però ha insistito e a quel punto ho pagato da bere a tutti, lasciando il resto alla barista. Ripeto, non mi sembra di aver fatto nulla di eccezionale.

Un episodio simile era accaduto a Monza a inizio gennaio quando una tabaccaia del centro trovò un portafogli con circa 30mila euro nel parcheggio di un supermercato e lo consegnò al market e successivamente tornò nelle mani del legittimo proprietario.