Rfi: "Ponte di Paderno riaperto al traffico veicolare a dicembre 2019"

"La riapertura al traffico veicolare del Ponte San Michele per dicembre di quest'anno è una buona notizia e va nella direzione auspicata da tutti".

Lo ha detto lunedì mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commentando le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, durante un sopralluogo al ponte insieme ai sindaci del territorio. Annunciato, da Gentile, anche il nome dell'impresa che si occuperà dei lavori di messa in sicurezza: la "Notari" di Milano.

"La Regione Lombardia fin dal primo momento - ha spiegato - ha agito su Rfi affinchè facesse il possibile per ridurre le tempistiche. Positiva è anche la conferma della riapertura al transito ciclopedonale entro il mese di marzo. Dal canto nostro, siamo al lavoro per ottenere quanto prima le risorse stanziate in manovra finanziaria (1,5 milioni di euro) per potenziare le misure per alleviare il disagio di pendolari e imprese. Risorse

che saranno messe in campo di concerto con il territorio".

"A proposito di soluzioni alternative per la mobilità - ha proseguito Terzi - la Regione nell'ultimo bilancio ha approvato uno stanziamento di 2,4 milioni di euro che include anche il potenziamento della linea autobus Z301 che collega Bergamo via Dalmine, Trezzo e Sesto San Giovanni: si tratta di 21 corse aggiuntive al giorno. Questo finanziamento, valido per il triennio 2019-2021, andrà a coprire le spese per i servizi sostitutivi che comportano un aumento delle percorrenze dei bus del Tpl, in ragione di problematiche infrastrutturali come può essere la chiusura di un viadotto".

Fragomeli (Pd): "Più complicata la riapertura al traffico ferroviario"

L'onorevole lecchese Gianmario Fragomeli (Pd), sulla propria pagina Facebook, ha così commentato l'incontro: "Ho partecipato oggi al tavolo con il commissario straordinario Gentile per il recupero e messa in sicurezza del Ponte San Michele, buone notizie sulla riapertura anticipata di un anno al traffico veicolare. Più complicata - a seguito di una mia domanda - l'anticipazione del traffico ferroviario".