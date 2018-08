Lombardia, contraccettivi gratis per tutti i ragazzi under 24: la decisione del Pirellone

Contraccezione gratuita fino ai 24 anni per i giovani nei consultori lombardi, sia pubblici sia privati accreditati. E' quanto prevede un ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio approvato lunedì 30 luglio dal consiglio regionale e presentato da Paola Bocci del Partito Democratico. L'obiettivo è sostenere la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e la procreazione responsabile.

Il testo invita la giunta regionale a prevedere, tra l'altro, che i giovani ottengano gratuitamente sia la consulenza di un medico o di una ostetrica sia il metodo contraccettivo più idoneo, compresi il preservativo, la pillola e tutti i farmaci con la stessa funzione.

"E' responsabilità delle istituzioni far di tutto sia per evitare le conseguenze tragiche di una malattia devastante come l'Hiv, siaper rendere i giovani più consapevoli delle proprie scelte, che non devono essere dettate dalla condizione economica", spiega Bocci: "Negli ultimi anni si è abbassata notevolmente la guardia sull'Hiv e ciò diventa un problema rilevante soprattutto per le giovani generazioni".