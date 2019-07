È quasi tutto pronto per il giorno del Pride a Monza: scatta anche il "blocco del traffico"

È quasi tutto pronto per il primo Pride di Monza. Nel pomeriggio di sabato 6 luglio la "capitale della Brianza" ospiterà la manifestazione dell'orgoglio Lgbt. Una manifestazione che ha creato qualche problema: non ci sarà il patrocinio del comune, il sindaco Dario Allevi (Forza Italia) ha dichiarato che si tratta di una "manifestazione politica" precisando che "il tema dei diritti civili è un’altra cosa. Ci interessa molto, ma vogliamo discuterne apertamente, senza pregiudizi ideologici e bandierine".

Pride a Monza, scatta il "blocco del traffico"

Il corteo inizierà a concentrarsi alle 15 in Piazza del Castello, la piazza davanti alla stazione di Monza (lato binario 7). Il serpentone inizierà a muoversi intorno alle 15 e attraverserà il centro della città: via Mentana, via Aspromonte, via Premuda, via Turati, Manzoni, Passerini e infine via Italia, Visconti, Porta Lodi e Colombo.

La grande festa per il 50°

L'edizione 2019 del Pride si preannuncia vivace, perché celebrerà i 50 anni di lotta del movimento per i diritti delle minoranze Lgbt. Il 29 giugno 1969 è infatti riconosciuto come l'inizio delle lotte per i diritti gay. Quel giorno a New York erano iniziati i moti di Stonewall, una serie di scontri tra poliziotti e gruppi di omosessuali, che avevano segnato, almeno simbolicamente, la nascita del 'movimento di liberazione'.

"Le battaglie contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sono, oggi più che mai, necessarie per permettere a tutt* di vivere serenamente la propria vita e di amare senza paura", appuntano gli organizzatori di Brianza Pride nel manifesto dell'iniziativa.