Esercitazione della protezione civile alla "diga delle fornaci" tra Inverigo e Briosco

Esercitazione della protezione civile alla diga delle Fornaci tra i comuni di Inverigo e Briosco domenica 17 febbraio: lo specchio d'acqua si trasformerà in una vera e propria palestra per i volontari. La diga, di recente realizzazione, è stata infatti scelta come sede ideale per l'esame finale di un corso di protezione civile dedicato alle emergenze che riguardano i corsi d'acqua.

I volontari dovranno affrontare una serie di prove dall'utilizzo del sacco lancio, alla realizzazione di nodi e imbragature per lavorare dagli argini. I volontari poi si eserciteranno nel recupero di un operatore accidentalmente caduto in acqua. Alla fine della mattinata sarà poi possibile visitare la Casa di Guardia della diga dove i tecnici del Parco Valle Lambro spiegheranno il funzionamento della diga e risponderanno alle domande dei volontari.

"Non é la prima volta che la Protezione civile utilizza le strutture del Parco per le esercitazioni sul territorio tutelato dall’Ente Regionale - ha spiegato Eleonora Frigerio, Presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro -. Questo appuntamento rinsalda ancora una volta la decennale collaborazione che il Parco Valla Lambro ha instaurato con la Protezione civile delle province di Monza e Brianza, Como e Lecco: un rapporto che nell’ultimo decennio ha permesso di gestire la sicurezza dei cittadini lungo tutta l’asta del fiume Lambro".