Torna "pulizie di primavera" a Monza: tutti in campo per rendere più bella la città

Quasi 5 mila volontari che hanno lavorato in 117 luoghi della città, raccogliendo 30 quintali di rifiuti ingombranti, 35 quintali di carta e cartone e 140 quintali di indifferenziata. Dopo il successo dell’anno scorso, domenica 7 aprile 2019 torna "Pulizie di Primavera", giunta alla settima edizione.

"Insieme a famiglie, gruppi, associazioni e amici ci prenderemo cura della nostra città: ripuliremo aree verdi e spazi pubblici e cancelleremo scritte e graffiti dai muri – spiega il Sindaco Dario Allevi - Ma non solo: dopo il successo della prima edizione torneremo a Colorare Monza! Coinvolgeremo studenti ed esponenti della street-art per portare un po’ di colore in alcuni luoghi della città oggi sporchi e anonimi".

Sponsor, online il bando

Fondamentale sarà l’apporto degli sponsor che, sostenendo il progetto, potranno finanziare l’acquisto dei materiali necessari. Per questo l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso pubblico che scadrà tra un mese, il 7 marzo, per la fornitura di beni e servizi, ad esempio materiale per verniciatura e tinteggiatura, per pulizie, per piantumazioni e per la realizzazione grafica e stampa di pieghevoli. L’avviso è online sul sito del Comune (www.comune.monza.it) nella sezione "Bandi di gara".