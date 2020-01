A Monza le telecamere di Linea Verde, in arrivo una puntata dedicata alla città

Una puntata dedicata a Monza. Le telecamere Rai nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio saranno in città per realizzare le riprese per una puntata del programma Linea Verde Life che andrà in onda prossimamente.

I conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla faranno tappa nel capoluogo brianzolo per un servizio dedicato ai temi della sostenibilità e dell'innovazione.

Il set per le riprese a Monza: telecamere in centro

I conduttori e i tecnici del programma televisivo Rai saranno in città nel pomeriggio di mercoledì e le riprese verranno effettuate in centro. Alle ore 15 il set sarà allestito in piazza Roma successivamente poi le telecamere si sposteranno a ridosso del Ponte dei Leoni. La puntata andrà in onda su Rai 1 sabato 22 febbraio alle 12,20.