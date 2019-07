Puzza di gomma a Villasanta, scattano le verifiche sull'aria dopo la riunione in Prefettura

"È necessario svolgere tempestive verifiche sulla salubrità dell’aria nella zona, al fine di escludere pericoli per la salute delle persone che abitano nelle vicinanze dello stabilimento". Lo ha scritto in una nota la Prefettura di Monza riguardo al caso dei forti odori di plastica generati dalla Tagliabue Gomme di Villasanta, deposito di pneumatici della Brianza. Lo stabilimento, si legge nel documento, è in regola con i permessi e le norme antincendio, ma per tutelare i cittadini che vivono lì vicino è stato prospettato un programma di controlli, con una fase di rilevazione a cura dell’Arpa e una di analisi che spetterà all’Ats Brianza

La decisione di intraprendere i controlli è stata presa nella giornata di venerdì 21 giugno durante un incontro al quale hanno partecipato Comune di Villasanta, i Carabinieri, i Vigili del fuocoe l’Arpa Lombardia