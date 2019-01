Eclissi totale di luna lunedì: orari e i consigli per vederla bene a Monza

Eclissi di Luna totale, sarà possibile vederla anche a Monza. Nella prima mattina di lunedì 21 gennaio 2019, infatti, ci sarà un’eclissi totale di Luna. I meteorologi sono concordi nel prevedere, in quella mattina, tempo sereno su Monza e assenza di perturbazioni. Potrebbero esserci, soprattutto in campagna e nelle zone periferiche, banchi di nebbia.

Secondo quanto riferito dagli astronomi, inizierà poco dopo le 3:30 del mattino e raggiungerà il suo massimo intorno alle 6, quindi prima dell’alba e con il cielo ancora scuro per osservarla al meglio.

Che cos'è un'eclissi lunare

Con la parola “eclissi” si definisce l’occultamento di un corpo celeste, totale o parziale, dovuto a un altro corpo celeste. Nelle eclissi lunari, il corpo celeste a occultare la Luna è la Terra: questa attraversa il cono d’ombra prodotto dal nostro pianeta, quando si trova tra la Luna e il Sole, dal quale proviene la luce che di solito illumina la Luna. Un’eclissi si verifica solamente quando la Luna è in opposizione rispetto al Sole (plenilunio, la cosiddetta “Luna piena”).

La Luna attraversa prima la penombra, poi l'ombra e infine, dopo esserne uscita, interessa di nuovo la fascia penombrale. A causa degli effetti di colorazione rossastra che assume con la rifrazione dei raggi solari attraversanti l'atmosfera terrestre e per l'oscuramento parziale prima dell'entrata in ombra e durante l'uscita, è il tipo di eclissi lunare più osservata. Presenta sempre una grandezza (magnitudo in latino) del 100% o superiore, sia sotto che sopra l'eclittica. Un'eclissi lunare totale è totale per tutti i luoghi interessati (ad eccezione dei punti di transizione).