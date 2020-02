Coronavirus, quando riaprono le scuole a Monza e in Brianza?

Quando riapriranno le scuole di Monza e dei comuni della Brianza? È la domanda che si pongono genitori e studenti dopo il decreto del presidente del consiglio dei ministri, varato domenica 23 febbraio, che ha chiuso scuole "di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza".

Per il momento non è ancora stata resa nota una data perchè non è ancora stato comunicato se il decreto di chiusura - valido fino a domenica 1 marzo - verrà prorogato o verranno adottate nuove misure. La decisione, come sottolineato dal presidente della Regione Attilio Fontana, arriverà in accordo con gli esperti dell'organizzazione mondiale della sanità. E nei giorni scorsi gli scienziati hanno sottolineato che per valutare l'effetto delle misure varate in tutta la Regione e capire se abbiano portato a un contenimento dei casi bisogna aspettare almeno una settimana dall'inizio delle misure.

Una decisione, tuttavia, potrebbe arrivare nei prossimi giorni e più nello specifico nel weekend. Intanto la situazione in Lombardia sembra essersi stabilizzata con una percentuale di contagiati stabile ma con aumento delle persone guarite dal virus.

"Abbiamo chiesto di rallentare la vita sociale ma l'obiettivo era importantissimo. Se riusciamo a contenere la diffusione riusciamo a voltare pagina. Le misure avevano questo obiettivo", ha spiegato nella mattinata di venerdì 28 febbraio l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ospite ad Agorà su RaiTre.

Le misure "sono state prese in sintonia col governo e sulla base di indicazioni dell'Istituto superiore di Sanità", ha precisato l'assessore che successivamente ha sottolineato che chiudere locali e musei "è stata una decisione presa non per danneggiare un settore ma per un obiettivo di salute pubblica fondamentale" e ha espresso l'auspicio "che si possano aprire prima possibile musei, cinema e teatri".

Intanto in Brianza alcuni comuni hanno avviato in via precauzionale una sanificazione straordinaria dei locali degli istituti in attesa della riapertura: succede a Varedo e a Limbiate.