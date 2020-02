Coronavirus, quando riaprono le scuole a Monza e in Brianza?

Quando riapriranno le scuole di Monza e dei comuni della Brianza? È la domanda che si pongono genitori e studenti dopo il decreto del presidente del consiglio dei ministri, varato domenica 23 febbraio, che ha chiuso scuole "di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza".

Fino a sabato pomeriggio non era ancora stato comunicato se il decreto di chiusura - valido fino a domenica 1 marzo - dovesse essere prorogato o venissero adottate nuove misure. La decisione è arrivata nel primo pomeriggio, da un annuncio dell'assessore Gallera e del presidente Fontana che venerdì sera avevano spiegato di aver chiesto al governo la proroga delle misure almeno per un'altra settimana per valutare l'effetto delle limitazioni varate in tutta la Regione e capire se abbiano portato a un contenimento dei casi di contagio.

“È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe” ha fatto sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Non è noto quali disposizioni verranno adottate a partire da lunedì 2 marzo ma la sospensione delle scuole è stata confermata. Le lezioni dunque in Lombardia saranno sospese almeno fino a domenica 8 marzo e si potrebbe tornare sui banchi lunedì 9.

Intanto in Brianza alcuni comuni hanno avviato in via precauzionale una sanificazione straordinaria dei locali degli istituti in attesa della riapertura: succede a Varedo e a Limbiate.

(Articolo aggiornato sabato 29 febbraio)