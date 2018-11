Ecco una radiologia all'avanguardaia all'ospedale di Vimercate

Il pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate si arricchisce di una nuova e attrezzatura di radiologia. Grazie ad un finanziamento regionale infatti è stata sostituita la principale apparecchiatura radiologica scheletrica e questo permetterà di effettuare con maggiore sicurezza e rapidità i primi accertamenti sui pazienti.

La diagnostica da poco installata consente infatti di effettuare tutte le tipologie di esami quali torace, bacino, arti inferiori e superiori in qualsiasi condizione, inclusi i pazienti politraumatizzati da incidente stradale o quelli più critici in "codice rosso". Tutto ciò grazie alla particolare struttura e movimentazioni del tavolo porta-paziente in combinazione col rilevatore digitale di immagine. La rapidità di posizionamento del paziente e quindi di esecuzione della prestazione in condizioni di urgenza unita alla elevata qualità diagnostica dell’esame rappresentano l’elemento più importante di questo investimento tecnologico. A questo va aggiunta la completa integrazione con la rete informatica ospedaliera che renderà le immagini immediatamente disponibili sempre ed ovunque, al medico radiologo per la refertazione e agli altri specialisti per il processo decisionale clinico-terapeutico.

"Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel potenziamento e miglioramento dei servizi della nostra Asst – afferma Pasquale Pellino, direttore generale dell’Asst Vimercate – Con questa nuova installazione il pronto soccorso di Vimercate si arricchisce di una delle migliori e più moderne attrezzature indispensabili per garantire la salute dei cittadini"