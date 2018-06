Prima corre la corsa più dura della Brianza, poi chiede alla sua ragazza di sposarlo

Prima ha corso la Resegup — una corsa di 24 km con 1.800 metri di dislivello — poi è salito sul palco e ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. È successo l'altro giorno, protagonista del fatto: Andrea Maffeis, runner di 35 anni in forza ai Runners di Desio, che ha chiesto la mano alla sua ragazza: Laurea Redaelli. La notizia è stata riportata su LeccoToday.

Andrea non ha vinto la corsa: ha impiegato 3 ore 24 minuti e 32 secondi, classificandosi 215 esimo su 974. Ma una volta arrivato sul traguardo di piazza Cermenati e aver recuperato un po' di forze, si è recato sul palco delle premiazioni e ha chiesto la mano alla sua dolce metà. Un luogo sicuramente e un momento sicuramente inconsueto per proporre il grande passo: di certo un modo per renderlo ancor più indimenticabile.

Ma le proposte di matrimonio sono state due: poco dopo, sempre sullo stesso palco, anche Cristian Maddio (29 anni) ha chiesto la mano della sua fidanzata.