Lavori stradali a Monza, operai al lavoro in via Volta: sarà chiusa al traffico

Lavori stradali a Monza. Da lunedì 30 luglio fino a giovedì 2 agosto via Volta sarà chiusa al traffico per permettere i lavori di riasfaltatura nel tratto tra gli incroci con viale Battisti e con via Grossi. Il fatto è stato reso noto da Acsm Agam con una nota.

La strada, nello specifico, resterà chiusa al traffico dalle 8 alle 18.30, mentre al di fuori di tale orario "san transitabile a velocità moderata", si legge in un comunicato.