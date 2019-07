Sulbiate, distruggono un nido e sfrattano quattro baby rondini: salvate dall'Enpa

Il loro nido era stato distrutto e si sono trovati sull'asfalto senza una casa. Hanno rischiato di morire ma sono stati salvati dai volontari ell'Enpa. Sono quattro baby rondini i protagonisti della disavventura avvenuta nei giorni scorsi a Sulbiate, provincia di Monza e Brianza.

I piccoli sono stato notati da un passante che ha segnalato il caso ad Enpa: i volontari sono intervenuti e li hanno soccorsi, successivamente li hanno accompagnati al centro recupero animali selvatici di Vanzago dove cresceranno.

"La distruzione dei nidi è una pessima abitudine purtroppo frequente nel nostro Paese perché le rondini, con il loro via vai per portare da mangiare ai piccoli, sono accusate di dare fastidio e sporcare — ha spiegato la onlus in una nota. Per fortuna la legge è dalla parte dei volatili: rondini, rondoni e balestrucci, così come i loro nidi, le uova e i nidiacei, sono protetti dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, che ne vieta l’uccisione e la distruzione. Se quindi vedete qualcuno che distrugge i nidi o provoca qualsiasi forma di disturbo a queste specie, segnalate l’evento ai Carabinieri Forestali telefonando al 1515 oppure contattate l'enea".