Oltre 100mila sacchetti per l'immondizia prelevati dai distributori automatici di Lissone

Poco più di 100mila kit di sacchetti per l’immondizia prelevati dai lissonesi nel solo 2018. Sono i numeri dei Distributori automatici dei sacchi per la raccolta rifiuti, attivati dal 2017 sul territorio comunale a completamento del processo di ammodernamento del sistema di raccolta differenziata promosso dall’Amministrazione Comunale di Lissone in collaborazione con Gelsia Ambiente.

Dai distributori di Lissone sono stati prelevati - nel 2018 – ben 45.331 kit di sacco blu (per la raccolta del secco indifferenziato), 36.130 kit di sacco giallo (per la raccolta di plastica e lattine), e 18.574 kit per il sacco bio (per il rifiuto umido). Complessivamente, sono stati prelevati 100.035 kit.

Sono 3 i distributori attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sul territorio lissonese: si trovano presso il Municipio (Via Gramsci 21), il parcheggio del supermercato in via Spallanzani 51/53 e all’esterno della Farmacia Comunale in Via San Domenico Savio 33/A (Santa Margherita).

L'utente domestico può ritirare i sacchi tramite tessera sanitaria (CRS o CNS) mentre l'utente non domestico tramite la G-Card consegnata in sede di prima distribuzione dei sacchi.

Le istruzioni per il ritiro anche dei sacchi per il rifiuto umido sono comunque scritte sui distributori dove sono anche specificati i limiti di prelievo sacchi dai distributori automatici ed i massimali giornalieri per ciascuna delle utenze.