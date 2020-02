Limbiate, arriva il nuovo sacco arancione

Prende il via lunedì 10 febbraio il nuovo servizio gratuito di raccolta domiciliare bisettimanale di pannolini, pannoloni e tessili sanitari tramite un sacco di colore arancione, dedicato alle numerose famiglie con bambini fino ai 3 anni e/o con persone che usano ausili assorbenti per l'incontinenza.



L’Amministrazione Comunale di Limbiate, in collaborazione con Gelsia Ambiente, ha deciso di introdurre questa iniziativa nell’ottica del continuo miglioramento della raccolta differenziata in città e per offrire un servizio di raccolta più frequente e dedicato a questa tipologia di rifiuti.

“Il sacco arancione permette di migliorare e ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, ma, soprattutto, di offrire un aiuto concreto alle esigenze di alcune categorie sensibili - neonati, anziani e degenti, a dimostrazione del forte interesse della Società verso i bisogni dei propri utenti”, spiega il presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini.



Per chi fosse interessato ad usufruirne, può ritirare la prima dotazione di sacchi arancioni presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Limbiate, in via Monte Bianco 2, negli orari di apertura al pubblico.



Per il rilascio è necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI, così da procedere alla registrazione che permetterà di ritirare le forniture successive di sacchi presso i distributori automatici installati sul territorio.



"Questo progetto rappresenta un importante servizio per numerose famiglie limbiatesi ed è stato pensato dall'Amministrazione comunale, insieme a Gelsia Ambiente, proprio nell'ottica di agevolare coloro che utilizzano questi presidi sanitari. Ancora una volta, ringraziamo i cittadini per la loro collaborazione nel corretto conferimento dei rifiuti" dichiara il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo.



Si ricorda che la raccolta differenziata con il sacco arancione non è al momento obbligatoria: pannolini, pannoloni e tessili sanitari possono continuare ad essere conferiti nei sacchi bluRFID.