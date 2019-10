Cosa fare dopo la terza media? Salone dello Studente alla scuola Confalonieri a Monza

Cosa fare dopo la terza media? Che studi scegliere e quale scuola intraprendere? A Monza, nei locali della scuola Confalonieri, in via San Marino 4, sabato 19 ottobre torna il Salone dello Studente per presentare ai ragazzi e alle famiglie l'offerta formativa dopo la terza media.

Il "Campus dell’Orientamento" sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 17 con ingresso libero: gli studenti che usciranno dalla terza media potranno entrare in contatto con una quarantina di istituti scolastici e professionali, chiedere informazioni su corsi e modalità d’iscrizione, parlare con i docenti, ascoltare le testimonianze degli studenti.

"Il Salone dell’Orientamento – spiega Pier Franco Maffé, assessore all’Istruzione – costituisce una preziosa occasione di conoscenza, scambio di informazioni ed esperienze in un contesto storico segnato da grandi difficoltà per il mercato del lavoro e, quindi, per la scelta del proprio percorso formativo. Con il “Campus” siamo in grado di fornire a studenti e famiglie un panorama completo dell’offerta formativa, dopo la terza media, nel territorio".

Sono numerose le possibilità di approfondimento offerte dal Campus: uno spazio per l’orientamento degli studenti disabili a cura del CTS/CTI Monza e Brianza, due momenti di approfondimento sull’offerta formativa del territorio e sulla formazione professionale (in Sala Maddalena, alle 9 e alle 11, ingresso libero sino ad esaurimento posti) e l’opportunità di conoscere le attività di orientamento scolastico proposte dai Centri di Animazione Socio Educativa di Monza.

L’obiettivo è orientare i giovani verso la strada più adatta per loro da prendere nella vita, "per decidere cosa si vuole essere, non solo cosa si vuole fare", spiega l’assessore. "Energia e passione, questi sono gli strumenti che i ragazzi hanno per affrontare il mondo. In un contesto in cui moltissime informazioni viaggiano sul web o sui social, ma spesso sono poco attendibili, il compito delle Istituzioni è quello di indicare una strada ai più giovani, dando loro l’opportunità di parlare con studenti e docenti delle scuole superiori in carne e ossa, non virtuali", conclude Pier Franco Maffé.

I visitatori riceveranno il calendario degli open day, un momento importante per poter conoscere direttamente l’offerta formativa delle singole scuole, e il consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi. Sul portale web del Comune di Monza www.comune.monza.it sono disponibili la guida aggiornata di tutte le Scuole Superiori e dei Centri di Formazione Professionale di Monza e dintorni, un elenco di link utili per informarsi e l’elenco delle date e delle iniziative delle giornate di open day, dei laboratori e degli sportelli di orientamento.