Lissone, in città al via la sanificazione delle strade

Monza, Lissone e Concorezzo. Questi alcuni dei comuni brianzoli dove da qualche giorno ha preso il via un’operazione di pulizia straordinaria e sanificazione della strade.

Dopo l’avvio degli interventi nel weekend nel capoluogo brianzolo da lunedì anche il comune di Lissone in accordo con Gelsia Ambiente ha iniziato la sanificazione di tutte le strade della città.

Come spiegato da Gelsia Ambiente, sul territorio di Lissone si procederà alla sanificazione delle strade cittadine mediante l’utilizzo di acqua igienizzata, (acqua con aggiunta di cloruro di sodio nella misura dell’1,5%) durante l’esecuzione del normale servizio di spazzamento effettuato con spazzatrici.

Tale soluzione è stata condivisa con il servizio di medicina del lavoro di Gelsia Ambiente e sarà effettuata con l’utilizzo di un prodotto non nocivo per l’uomo, per gli animali domestici e per l’ambiente.

Il Comune di Lissone ha già dato l’autorizzazione a procedere con questa modalità di servizio fino alla copertura dell’intero territorio, eventualmente ripetibile.

Si attenderanno invece ulteriori indicazioni da parte di Regione Lombardia, di ATS e degli Organi preposti per effettuare una ulteriore (ed eventualmente differente) pulizia straordinaria di strade e marciapiedi.

La questione è già stata avanzata dai sindaci della Provincia di Monza e Brianza, che stanno attendendo risposte in merito.

Sanificazione anche sulle strade di Concorezzo

Dopo l’igienizzazione delle strade della città, il comune di Concorezzo, considerando la particolare situazione di emergenza sanitaria, ha provveduto allo spazzamento stradale con aggiunta di prodotti igienizzanti. Le operazioni di sanificazione prenderanno il via dalla giornata di mercoledì 18 marzo.

L’intervento avverrà in sostituzione del normale servizio di spazzamento meccanizzato, attraverso un’auto spazzatrice combinata con un prodotto sanificante diluito nel serbatoio del mezzo che sarà accompagnata da un operatore munito di lancia. La sanificazione coinvolgerà prioritariamente i luoghi maggiormente di passaggio in questo periodo di emergenza COVID 19.



“Abbiamo voluto organizzare, grazie al supporto di CEM, un doppio intervento di pulizia delle strade del nostro comune: uno di igienizzazione già iniziato i giorni scorsi e uno straordinario di sanificazione che prenderà il via mercoledì mattina. Come Amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio- stiamo mettendo in campo tutte quelle iniziative in grado di agevolare il contenimento della diffusione del contagio. Rimane confermata la sospensione del divieto di sosta per spazzamento strade. Proprio per questo l’intervento di sanificazione avverrà anche grazie al supporto di un operatore munito di lancia in grado di sanificare anche i tratti di strada non raggiungibili dalla spazzatrice”.

