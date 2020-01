Le Sardine di Monza e Brianza tornano in piazza: flash mob sabato 18 dicembre

Le Sardine di Monza e Brianza tornano in piazza. Per sabato 18 gennaio il gruppo brianzolo del movimento ha organizzato un flash mob dal titolo "Nei panni dell'Altro" in piazza Roma.

"L'evento brianzolo è supportato a livello nazionale e coinciderà con una delle iniziative che fanno da corollario al raduno delle Sardine a Bologna" spiegano gli organizzatori in una nota. "Le Sardine di Monza e Brianza raggiungeranno le altre sardine italiane domenica 19 in occasione dell'evento nazionale "Benvenuti in Mare Aperto", che si terrà in Piazza VIII Agosto, in cui figureranno diverse personalità di spicco del panorama artistico e culturale italiano".

L'iniziativa monzese è in programma il 18 gennaio a partire dalle 15.30 quando le sardine brianzole torneranno in piazza dopo il primo appuntamento organizzato lo scorso sabato 14 dicembre che aveva fatto registrare la partecipazione di oltre 700 persone.



"Riconosciamo che i temi da affrontare sono molti e complessi. Per questo vogliamo creare una piazza senza simboli o bandiere di partito ma a favore dell'inclusione sociale delle categorie di persone di cui una certa politica non si sta occupando. Esodato, disoccupato, richiedente asilo, omosessuale. Vogliamo dar loro visibilità e riportare le condizioni sociali più delicate sulla bocca di tutti, non solo nelle aule e nelle riunioni di pochi. Siamo stati accusati di non fare e di essere poco concreti: è per questo che al flashmob raccoglieremo anche indumenti e coperte da donare ad alcuni enti benefici della provincia: City Angels di Monza e Cooperativa Le Stelle di Cesano Maderno. Una azione concreta a favore dei più deboli".