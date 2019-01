Monza, sciopero dei mezzi pubblici il 21 gennaio: info e orari

Lunedì 21 gennaio, lo sciopero generale nazionale dei trasporti causerà quattro ore di disagio per chi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi.

Lo sciopero

Ad aderire alla mobilitazione le organizzazioni sindacali OO.SS. Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Fast-Confsal. Quattro le ore di sciopero contro "le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”, come annotano gli organizzatori.

Secondo quanto scrive Autoguidovie sul suo sito: "Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore 8:29 dalle 12:30 a fine servizio. Pertanto potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle 8:30 alle 12:29".

"Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale", hanno fatto sapere le sigle sindacali. I pullman a noleggio, poi, si fermeranno tra le 10 e le 14. A Milano, invece, lo sciopero riguarderà anche le quattro linee della metropolitana, dalle 8:45 alle 12:45.