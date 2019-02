Basta plastica a scuola: nelle scuole di Vimercate arriva il progetto "Plastic free"

Si chiama "Meno è meglio" ed è la campagna di sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti, in particolare della plastica, destinata a ben 540 bambini delle scuole primarie di Vimercate. È stata ideata dalla società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti Cem Ambiente, cofinanziata da Conai – Consorzio nazionale imballaggi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e partirà mercoledì 20 febbraiodalla scuola Ada Negri di Oreno. Seguiranno le scuole Don Milani (quartiere Nord), Leonardo da Vinci (quartiere Sud), Emanuele Filiberto (centro) per terminare il 7 marzo nella scuola Ungaretti di Ruginello.

"Meno è meglio - Viviamo meglio buttando via meno", è una campagna che vuole dare un messaggio preciso: riduciamo i nostri rifiuti, in particolare la plastica da imballaggio. Cominciamo a farlo modificando le nostre abitudini, ad esempio utilizzando borse di tela al posto di quelle in plastica, acquistando verdura e frutta sfusa, bevendo l'acqua del rubinetto, evitando i prodotti usa e getta, scegliendo detersivi, detergenti e alimenti distribuiti alla spina che riutilizzano lo stesso contenitore.

A tutti i 540 bambini coinvolti nell’iniziativa verrà consegnata una piccola borraccia in alluminio riciclato, da usare in sostituzione della bottiglia di plastica, facendoli contemporaneamente riflettere su quanta plastica potremmo evitare di far finire nei nostri corsi d’acqua e mari con un semplice comportamento.

Ci sarà anche una bella mostra itinerante sulla riduzione dei rifiuti che sosterà per una giornata in ogni scuola. A turno, i bambini delle classi quarte e quinte, la visiteranno, guidati da educatori che li faranno riflettere sull’importanza di differenziare, riutilizzare e riciclare i rifiuti, per non farli finire nell’ambiente. I bambini potranno ritrovare queste regole anche nel volantino da portare a casa, che conterrà anche utili suggerimenti per i "grandi". Consigli per tutti anche su come comportarsi durante le feste a scuola o di compleanno, per organizzarle senza spreco di cibo e senza plastica.

"Le iniziative nelle scuole sono fondamentali per dare regole corrette a tutti, partendo dai più piccoli – dice l’Amministratore unico di Cem Ambiente Antonio Colombo.Semplici consigli di riduzione dei rifiuti che tutti possiamo mettere in atto e che, con un piccolo impegno, consentono di diffondere le abitudini corrette che fanno bene a tutta la collettività".

"I bambini sono gli adulti di domani. Dobbiamo partire da loro, mostrandogli gli effetti devastanti del consumismo sul pianeta e sul clima. – dice Maurizio Bertinelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Vimercate– Un problema su tutti: la plastica! La troviamo ovunque, adesso addirittura nei cibi che mangiamo. Occorre smettere di acquistare prodotti che hanno vita breve e che non sono biodegradabili o riciclabili perché rappresentano un costo troppo salato per l’ambiente e la nostra salute".

"Anche per questo – prosegue Bertinelli- il Comune di Vimercate ha recentemente deliberato di aderire al 'Plastic free challenge', impegnandosi a portare il messaggio contenuto in tutte le sedi pubbliche, in primisnelle scuole, una sfida per chi sarà il più bravo di tutti a inquinare di meno".