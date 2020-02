Scuole chiuse ancora per una settimana a Monza e in tutta la Lombardia

Le scuole a Monza, nei comuni della Brianza e in tutta la Lombardia resteranno chiuse ancora un'altra settimana. Nel primo pomeriggio di sabato 29 febbraio è arrivata la conferma per la proroga delle misure di sospensione relative alle scuole della regione nell'ambito dell'ordinanza per il contenimento del contagio da Coronavirus.

A pronunciarsi in merito a quanto Regione e Governo stanno decidendo è stato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, ai microfoni del TgR Lombardia. Gallera ha fatto sapere che da parte del governo c'è "sostanziale adesione" alle richieste avanzate da Regione Lombardia che venerdì sera avave presentato l'intenzione di chiedere una proroga dell'ordinanza con l'adozione di eventuali mitigazioni per le restrizioni previste.

Al momento risulta in corso una videoconferenza con il governo. Ancora non è noto quali disposizioni verranno adottate a partire da lunedì 2 marzo ma la sospensione delle scuole è stata confermata. Le lezioni dunque in Lombardia saranno sospese almeno fino a domenica 8 marzo e si potrebbe tornare sui banchi lunedì 9.