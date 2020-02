Coronavirus, un caso di contagio a Sesto San Giovanni: scuole chiuse in città e a Milano

Scuole chiuse a Milano e a Sesto San Giovanni.

La chiusura degli istituti oltre al capoluogo lombardo riguarderà anche il comune milanese dove risulta residente uno dei pazienti contagiati dal Coronavirus: si tratta di un uomo di 78 anni residente in città. A renderlo noto è stato il sindaco del comune di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano che ha già predisposto un’ordinanza per la città.

"Le scuole cittadine di ogni grado verranno chiuse da domani, fino a nuova disposizione. Annullati tutti gli eventi sportivi sul territorio di Sesto San Giovanni, le gite scolastiche in Italia e all’estero, gli eventi culturali e tutte le manifestazioni pubbliche. Chiuderemo anche le biblioteche e i centri anziani. Sospesi anche gli eventi legati al carnevale previsti per il prossimo fine settimana".

"È il momento di tenere i nervi saldi e di essere pragmatici, senza farsi prendere dal panico. Stiamo lavorando con impegno, insieme a Regione Lombardia, autorità sanitarie e a tutti gli organi preposti, per tutelare la salute pubblica della cittadinanza".

Da lunedì 24 febbraio le scuole resteranno chiuse anche a Milano per rispondere all'emergenza Coronavirus, che ha già causato 89 contagi in Lombardia - ultimo bilancio di domenica mattina - e una vittima. "A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano, proporrò al presidente di regione di allargare intervento a livello di città metropolitana. È un intervento prudenziale, lontano da noi l'idea di scatenare psicosi", ha annunciato domenica mattina il sindaco Beppe Sala durante un punto in Prefettura.

Il primo cittadino ha spiegato che può decidere in autonomia per gli istituti meneghini, perché "oggi abbiamo quattro casi che sono nel circondario di Milano", ma che chiederà alla regione - e l'ok sembra scontato - di estendere il provvedimento a tutti i comuni della città metropolitana.

Scuole chiuse una settimana a Milano

"Alcune scuole sono già chiuse per carnevale, riteniamo più prudente chiudere da lunedì - ha proseguito Sala -. La chiusura è per una settimana, ritengo e spero sia sufficiente".



"Non immagino una città blindata in cui non succede più nulla, in cui gli eventi vengono annullati però quelli che sono rinviabili magari sarà anche il buon senso che ce li fa rinviare - ha chiarito il sindaco -. Valuteremo comportamenti di uffici comunali, cercheremo di dare applicazione a quello che ha deciso il consiglio dei ministri".