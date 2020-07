I graffiti che cambiano faccia al ponte ciclopedonale di Seregno

Sono terminati i lavori di riqualificazione del ponte ciclopedonale al di sopra di via dello Stadio a Seregno: il collegamento ha cambiato volto grazie a cinque writers. Bombolette spray alla mano, la crew di artisti chiamata a raccolta da Gelsia, ha cominciato a realizzare i suoi quadri a cielo aperto un paio di settimane fa, a partire dall’edificio dei servizi igienici. Filo conduttore del progetto l’energia in ogni sua forma, dalle lampadine, alle prese elettriche fino al pezzo forte: il disegno dedicato a Nikola Tesla, il fisico che ha stupito il mondo con le sue teorie e le sue invenzioni.

"Abbiamo portato la nostra creatività nel tessuto cittadino. Nelle ultime due settimane ci siamo cimentati ogni giorno in un atto creativo fatto di improvvisazione e stile, un mix che si è tradotto in arte al servizio del decoro urbano — ha commentato Livio La Rosa del collettivo IntLV —. Siamo abituati a operazioni di questo genere e siamo felici di aver contribuito all’abbellimento di Seregno, una città a cui siamo molto legati, dato che abbiamo già avuto modo di valorizzare i suoi edifici con alcune nostre opere: la Hall of Fame in Via Fratelli Bandiera e il Cai di via San Carlo".

Lunedì 20 luglio, a progetto ultimato, i writers hanno incontrato sulla passerella il Presidente di Gelsia, Cristian Missaglia, il Direttore generale di Gelsia, Paolo Cipriano, insieme al Primo cittadino di Seregno, Alberto Rossi, e all’assessore Giuseppe Borgonovo per testimoniare il valore di questa iniziativa che ha visto la partecipazione di molti cittadini interessati a conoscere il progetto e il lavoro degli artisti.

"Voglio complimentarmi con i creativi di IntLV e ringraziare l’Amministrazione comunale che ci ha permesso di realizzare questo importante progetto. Questa è la nostra città e continuiamo a prenderci cura di essa così come di tutto il territorio brianzolo — ha detto Cristian Missaglia, Presidente di Gelsia —. In particolare, con questa azione abbiamo voluto portare energie positive in campo, cosa in cui i ragazzi del collettivo sono riusciti pienamente. Siamo molto legati al tema della riqualificazione urbana e dell’innovazione e con questa operazione, a beneficio di tutti i cittadini di Seregno, i writers sono stati in grado di sviluppare e concretizzare le loro idee in qualcosa di fisico e tangibile di cui la cittadinanza potrà godere ogni giorno. Speriamo che la passerella da adesso in poi non sia più vista unicamente come luogo di passaggio, ma anche come centro di aggregazione, ora che è intriso di colore e bellezza".

"Ho seguito quasi quotidianamente l’avanzamento dell’opera realizzata dal Collettivo IntLV — ha spiegato Alberto Rossi, sindaco di Seregno —. L’ho vista, nel volgere di alcuni giorni, cambiare più volte, fino a raggiungere il pregevolissimo risultato di oggi. Ho visto cambiare, evolvere l’opera in pochi giorni. E, insieme ad essa, ho visto evolvere e cambiare tutto il paesaggio urbano circostante. L’arte può cambiare il paesaggio urbano: è un messaggio che abbiamo fatto nostro in maniera convinta e che impegniamo a rilanciare. Grazie a Gelsia per questa iniziativa, che è il segnale della mission di un’azienda che nasce dal territorio e opera per il territorio".