Servizio Civile, l'Asst di Monza cerca 19 ragazzi: come partecipare al bando

Diciannove opportunità per sviluppare cinque importanti progetti all’interno della ASST di Monza. Sono quelle offerte ad altrettanti giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, attraverso il Servizio Civile. Si tratta di "Accuratamente, Agevoliamo il percorso, Dinamica...mente, E adesso cresco, Un viaggio in comunità".

“La presenza dei volontari del servizio civile – sottolinea il direttore Generale della Asst di Monza Matteo Stocco – rappresenta un valore aggiunto, dimostrato in questi anni, per la nostra Azienda e per i nostri pazienti. È un’opportunità di crescita e di riflessione, che viene svolta affiancando professionisti che renderanno preziosa l’esperienza e per la Asst di Monza è una ulteriore dimostrazione di attenzione verso gli utenti fragili che anche grazie a questi ragazzi saranno seguiti con un occhio di riguardo”.

A chi è rivolto e come si partecipa

Il Servizio civile è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso della cittadinanza italiana. I volontari ricevono un assegno mensile pari a 433.80 euro. L’esperienza dura un anno, può essere riconosciuta come tirocinio e dà la possibilità di crediti universitari.

I bandi di selezione dei volontari sono pubblicati nel sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (www.serviziocivile.gov.it) nella sezione “Bando Volontari”. Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli indicati, pena l’esclusione da tutti i progetti. Non esistono limitazioni per l’area geografica e si possono scegliere progetti sia in Italia sia all’Estero.

Per candidarsi è necessario far arrivare alla Asst Monza, entro le 16.00 del 28 settembre 2018, la domanda completa di tutti i documenti di cui al bando per la “Selezione di n. 3.156 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Lombardia”. Tutta la modulistica è reperibile dal sito serviziocivile.gov.it – sezione modulistica.

È possibile far pervenire la domanda in tre diverse modalità: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ASST Monza – Servizio Civile - via Pergolesi 33 - 20900 Monza; consegnata personalmente a mano presso la sede di Monza, via Pergolesi 33 - 20900 Monza presso Villa Serena – Ufficio protocollo (ORARI: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00) oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.asst-monza.it.