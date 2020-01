Monza, inquinamento alle stelle: Pm10 da incubo, scatta il blocco traffico di 1 livello

Monza e Brianza ripiomba nell'incubo inquinamento. E scattano, come da prassi, le misure previste dall'accordo Aria sottoscritto da Apa, comuni e regione Lombardia, tra blocco del traffico e altre limitazioni.

Da ormai sei giorni, infatti, i valori di Pm10 nell'aria hanno superato la soglia massima prevista, che è di 50 microgrammi per metro cubo. Si parte dai 55 del 27 dicembre, ai 55.5 del 28, ai 64.7 del 29. Poi ancora i 58 del 30 e i 72 dell'ultimo giorno del 2019. Terribile poi la media del Capodanno con 83 di Pm10. La situazione è analoga anche a Milano.

Foto - I livelli di Pm10 a Monza

Blocco traffico per smog da domani 3 gennaio

Così, dal 3 gennaio entrano in vigore tutte le limitazioni previste dal primo livello del protocollo. Tra le misure più severe quelle sulla circolazione delle auto, che imporranno una sorta di blocco del traffico.

I veicoli Diesel euro 4 non potranno camminare tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, mentre gli Euro 0, 1, 2 e 3 dovranno stare fermi dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì e dalle 8.30 alle 18.30 nei sabati e nei festivi per le auto private e dalle 8.30 alle 12.30 per quelle commerciali.

Stop alle benzina Euro 0 dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni da lunedì al venerdì.

Inoltre, scatta il divieto di "sosta con il motore acceso per tutti i veicoli, di riscaldamento domestico a legna non efficiente, di accensione fuochi" e di avere una "temperatura superiore ai 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali".

Blocco traffico per smog, le limitazioni

Blocco traffico per smog, i comuni in cui è attivo

Le limitazioni saranno attive in tutti i comuni superiori ai 30mila abitanti e in quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo.

È il sito della regione a fornire l'elenco completo delle città: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.