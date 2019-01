Arrivano 275mila euro per le piste ciclabili di Monza e la Brianza

Nella giornata di lunedì 14 gennaio la Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera, su proposta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, che prevede interventi per 890.460 euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili e per mettere in sicurezza quelle esistenti in tutta la Lombardia. In provincia di Monza arriveranno 275mila euro per tre comuni così ripartiti: 75mila al Comune di Monza, 100mila euro a Giussano e altri 100mila euro a Lissone.

"Si tratta di interventi fondamentali per la tranquillità dei nostri ciclisti - ha dichiarato l'assessore De Corato -, che rientrano nel programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina".