"Ridendo di petto", lo spettacolo di beneficenza con Max Pisu per il San Gerardo

Raccogliere fondi per un nuovo macchinario per la chirurgia toracica dell'Asst di Monza. È questo l'obiettivo di "Ridendo di petto", spettacolo che andrà in scena il 21 novembre alle 21 al Teatro Manzoni del capoluogo brianzolo.

Nella mattinata di lunedì 5 novembre il progetto è stato illustrato alla stampa. All'incontro c'erano l'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi, l'assessore regionale, erano presenti il sindaco di Monza Dario Allevi e l'attore, cabarettista e personaggio televisivo, Max Pisu.

Il direttore Generale della ASST di Monza Matteo Stocco e il direttore della Struttura complessa di chirurgia toracica dell'Ospedale San Gerardo di Monza Marco Scarci hanno illustrato gli obiettivi dell'evento: una raccolta fondi per richiedere all'azienda leader mondiale nella tecnologia medica, un 'Super Dimension', il macchinario capace di dare risposte immediate nel caso di neoplasie, da destinare al reparto di chirurgia toracica.

"Si tratta sicuramente di un'importante novità che migliorerà la qualità del servizio per i pazienti brianzoli e lombardi - ha sottolineato l'assessore regionale Martina Cambiaghi -. Con l'arrivo di questo nuovo macchinario, la ASST di Monza si dimostra ancora una volta attenta ai bisogni della popolazione e all'avanguardia per quanto riguarda le nuove strumentazioni di cui si sta dotando nell'ottica del prendersi cura a tutto tondo del paziente".