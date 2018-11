Tutto pronto per la prossima edizione di Palcoscenici: 280 spettacoli in tutta la Brianza

Oltre140 mila spettatori e 500 mila euro di incassi complessivi; 40.000 studenti e 200 scuole coinvolte. Si è conclusa con un bilancio positivo la stagione teatrale 2017/2018 promossa dal Circuito Teatrale della Brianza che è pronta a ripartire, dopo il rinnovo del protocollo di Intesa tra Provincia, 10 Comuni e 12 Teatri.

E anche quest’anno si punta sul Teatro Scuola, mezzo utile alla formazione e alla presa di coscienza della realtà sociale fin dalla giovane età, grazie al contributo di Regione Lombardia, pari a 32.000 euro: la Provincia conferma il sostegno ai 10 teatri che propongono spettacoli dedicati alle scuole, da quelle per l’infanzia fino agli istituti superiori con 100 spettacoli in programmazione e più di 115 repliche per avvicinare gli studenti – futuri attori e/o spettatori di domani - al mondo del Teatro.

“La cultura in Brianza fa numeri importanti nonostante le poche risorse a disposizione– commenta il Presidente Roberto Invernizzi – Questo è un messaggio che non mi stancherò mai di trasmettere per incentivare ad investire sulle attività culturali del nostro territorio che hanno tutte le carte in regola per rendere la Brianza un polo d’attrazione culturale e turistica al pari delle grandi realtà”.

Palcoscenici 2018/2019: Il Circuito Teatrale MB presenta il cartellone per la stagione 2018/2019 con 286 spettacoli in programma, su temi e generi più diversi: dalla prosa al teatro per ragazzi e famiglie, dal teatro giovane e cabaret fino al teatro di riflessione e impegnato.

I teatri della Brianza rilanciano anche per la stagione 2018-2019 l’attenzione agli spettatori più giovani, con l’obiettivo di far crescere il pubblico di domani. Viene proposta anche quest’anno la rassegna “Teatro Famiglie”, con 35 spettacoli sui diversi palchi.