Lavori stradali a Monza, ecco tutte le strade che verranno riasfaltate a maggio: l'elenco

La società del gruppo Acsm Agam che gestisce il teleriscaldamento ha definito, insieme al Municipio, il piano delle riasfaltature dopo la posa della rete realizzata nei mesi scorsi. L'azienda ha precisato che le operazioni di asfaltatura inizieranno il 13 maggio e saranno completate entro fine mese, salvo complicazioni e condizioni meteo permettendo. "Le attività di ripristino del manto stradale — precisa Acsm Agam — verranno gestite secondo prescrizioni rilasciate dagli uffici comunali, e saranno consentiti gli accessi a residenti ed eventuali mezzi di soccorso".

Le strade che verranno riasfaltate

Via Monte Bianco (da incrocio Via Cervino a incrocio Via Spluga);

Via Spluga per tutta la lunghezza;

Via Oslavia (nel tratto compreso fra Via Spluga e Via San Gottardo);

Via Villoresi (dal Ponte ferrovia Milano-Chiasso a incrocio Via Prina);

Via Monti e Tognetti (da incrocio Via Prina a incrocio Via Caronni);

Via Torneamento;

Via San Gottardo da ponte su ferrovia Milano-Chiasso a incrocio Via Oslavia (lavorazioni in orario notturno a partire dalle ore 22);

Via Appiani / Piazza Citterio e Via D’ Azeglio fino a incrocio con Via Aliprandi (lavorazioni in orario notturno a partire dalle ore 22);

Via Borgazzi da incrocio con Via Guerrazzi fino al Civico 48;

Via Praga (parzialmente).