Gran Premio a Monza, pronto il piano speciale della viabilità: parcheggi, navette e treni

Nel weekend del 90esimo Gran Premio di Formula Uno, secondo le stime ufficiali, arriveranno nel capoluogo brianzolo 180mila persone. Anche quest’anno, per gestire l’enorme afflusso di turisti e appassionati di motori, è stato predisposto un piano speciale della viabilità a cura del comune e della società Monza Mobilità.

“Anche quest’anno Monza è pronta ad accogliere i tanti appassionati del mondo dei motori – spiega il Sindaco Dario Allevi – Il piano della mobilità ormai rodato garantisce spostamenti tranquilli e in sicurezza: a questo abbiamo aggiunto un parcheggio in più a Biassono e un’area dedicata ai bus in Viale Stucchi per alleggerire ulteriormente il traffico in città”

I parcheggi e le navette

Sono circa 6400 i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. 1850 i posti nel nuovo parcheggio ‘verde’ istituito in via Parco a Biassono presso l’area esterna del parco, che prevede anche 50 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘oro’ interno al Parco; 250 in quello ‘viola’ in via Martiri delle Foibe; 950 in quello ‘marrone’ a Biassono cui si aggiungono 60 posti per bus; 2300 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi, dove per la prima volta troverà spazio anche un’area per lo scarico dei passeggeri in arrivo in città con i bus turistici. Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e viola e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera.

Per il parcheggio taxi è stata individuata un’area a Biassono lungo via Cesana e Villa, in prossimità dell’ingresso di via Santa Maria delle Selve.

I treni speciali

Dodici treni speciali sono previsti da Milano-Porta Garibaldi con arrivo a Biassono–Lesmo Parco e nove corse di ritorno per la stessa tratta con fermata a Monza; sono 54 le corse di Trenord che raggiungono la stazione di Monza tra le 7 e le 14. Trenord inoltre "propone biglietti speciali a prezzi convenienti per raggiungere il circuito in treno e corse straordinarie nel giorno della gara". Sarà possibile, chiarisce Trenord, "viaggiare a bordo dei treni speciali con un biglietto andata e ritorno al costo di soli 5 euro, acquistabile online sull'e-Store di Trenord, presso le biglietterie Trenord e i distributori automatici". Il 6, 7 e 8 sarà settembre disponibile anche il Trenord Day pass per raggiungere Monza o Biassono da qualsiasi stazione della Lombardia. Costo: 13 € (1 adulto e ragazzi fino ai 13 anni legati da parentela). Il biglietto ha validità giornaliera.