Monza, torna la Power Run: ecco tutte le strade chiuse al traffico

Ostacoli, divertenti prove, maschere e tanto entusiasmo. Anche quest’anno a Monza torna la Power run, la corsa a ostacoli più famosa della Brianza.

Quali sono le competizioni? Quali strade saranno chiuse al traffico? Queste le domande più ricorrenti. Procediamo con ordine.

Le competizioni sono due: sabato 21 luglio, dalle 17 alle 20.30, gli atleti (circa 1.400, secondo gli organizzatori) saranno impegnati sul tracciato da 12 chilometri. Questo il percorso con le relative strade chiuse: da Via Mazzini per: Via Confalonieri fino a Via Don Galli, Via Don Galli fino all’ ingresso Parco di Monza, tratto interno al Parco, porta San Giorgio, Via Regina Margherita, Via Baracca, Via Toti, ciclopedonale Ghiringhella (Viale della Vittoria), Via Stoppani, Via Schiaparelli, ciclopedonale di Via Da Vinci, Piazza Daelli, ciclopedonale Molini Asciutti, area Feste, attraversamento Via Negri salendo in Via Confalonieri, via Garibaldi fino in Piazza Martiri della Libertà, Via Garibaldi, Parco Rodari fino a Piazza Europa.

Domenica 22 luglio, dalle 15 alle 18, gli atleti saranno impegnati sul tracciato da 5 chilometri. Questo il percorso con le relative strade chiuse: da Piazza Europa per Via Carducci, Via Leopardi, Via Bacchelli, Via Mazzini, Piazza Daelli, ciclopedonale di Via Da Vinci, Via Schiaparelli, Via Stoppani, ciclopedonale Molini Asciutti, area Feste attraversamento Via Negri salendo in Via Confalonieri, via Garibaldi fino in Piazza Martiri della Libertà, Via Garibaldi, Parco Rodari fino a Piazza Europa.

"Per limitare il più possibile i disagi — precisano gli organizzatori in una nota —, il percorso delle gare non sarà chiuso completamente alla circolazione ma il transito dei veicoli sarà vietato solo durante il passaggio dei partecipanti. Man mano che i runner saranno passati, le strade verranno riaperte".

Non solo: nelle serate di sabato e domenica, in piazza Europa, andrà in scena lo Street Runner Party con chiusura delle strade adiacenti ovvero via Carducci e Via Manzoni, la prima dalle 14 e la seconda dalle 17, fino al termine della manifestazione (le 24 circa). Blocchi in Via Manzoni-Volta, Via Manzoni-Da Vinci e Via Carducci-Leopardi

L’accesso è consentito ai soli residenti con passi carrai nei tratti viari interessati.